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19:11, 4 февраля 2025Мир

Стало известно о последствиях стрельбы у школы в Швеции

Aftonbladet сообщило о пяти погибших в результате стрельбы у школы в Швеции
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Kicki Nilsson / TT News Agency / Reuters

Несколько человек не удалось спасти после стрельбы у школы в городе Эребру в Швеции. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet со ссылкой на собственные источники.

«Сообщается о нескольких скончавшихся. Один из них, как полагают, является преступником», — уточнили в издании о последствиях инцидента, добавив, что на данный момент известно о пяти жертвах.

Кроме того, как минимум пять человек пострадали в результате инцидента, добавляет издание TV4 Nyheterna. По их данным, четырех из них уже прооперировали, один находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия все еще находится полиция, опасность, по их сообщениям, еще не миновала.

О стрельбе в школе Campus Risbergska сообщили сегодня днем. Населению рекомендовали не приближаться к месту инцидента.

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