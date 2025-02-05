В Совфеде назвали одно действие США предвестником потрясений в мировой политике

Сенатор Косачев: Политика США при Трампе будет избавлена от любых сантиментов

Выход США из Совета по правам человека Организации объединенных наций (ООН) говорит о том, что политика Вашингтона будет избавлена от сантиментов, что является серьезным предвестником потрясений. Об этом заявил сенатор Константин Косачев в Telegram-канале.

«Еще одно свидетельство того, что при Трампе политика США будет избавлена от каких-либо сантиментов. Ни гуманизма, ни тем более филантропии. Хорошо только то, что хорошо для США. И это предвестник очень серьезных потрясений для мировой политики», — сказал сенатор.

По его словам, Совет при ООН нужен был США для усиления международного давления на Россию. Когда же он решил «поиграть в объективность», то оказался для Вашингтона предвзятым и несправедливым.

США вышли из Совета ООН по правам человека 4 февраля. Вашингтон, как утверждалось, также покинет Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам (БАПОР).