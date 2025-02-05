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08:24, 5 февраля 2025Мир

В США предложили депортировать Маска

CNN: Протестующие у Министерства финансов США предложили депортировать Маска
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Вечером 4 февраля у здания Министерства финансов США сотни людей вышли на протест против вторжения американского миллиардера Илона Маска в финансовые системы, содержащие конфиденциальную информацию миллионов американцев. Об этом сообщает CNN.

Митинг под названием «Илона никто не избирал» был организован несколькими левыми организациями, среди которых Indivisible, MoveOn и Working Families Party. К ним также присоединились некоторые конгрессмены. Протестующие предложили «депортировать Маска».

Представители Конгресса США заверили участников протеста, что многие законодатели «держат оборону» и тоже считают тревожным сигналом отсутствие контроля за деятельностью Маска.

Протестующие обвинили американского президента Дональда Трампа в том, что он баллотировался с целью поддержки рабочего класса, но вместо этого он использует власть для дальнейшего обогащения миллиардеров и корпораций.

«Они хотят, чтобы мы поверили, что причина, по которой мы не можем платить за медицинскую страховку, причина, по которой мы не можем покрыть аренду, причина, по которой дети уходят из жизни из-за огнестрельного оружия, причина, по которой существует такое неравенство, и что так много людей живут от зарплаты до зарплаты, — это из-за иммигрантов, трансгендеров или ваших соседей. Они солгали. Это из-за коррумпированных миллиардеров, таких как Илон Маск, и корпораций, а не наших коллег-работников», — сказал конгрессмен Максвелл Фрост под громкие аплодисменты.

Ранее эксперты по правовым вопросам и безопасности, представитель Electronic Privacy Information Center Алан Батлер назвал работу американского предпринимателя Илона Маска в качестве главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в администрации президента США Дональда Трампа настоящим кошмаром.

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