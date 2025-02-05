В США заявили о нацистских корнях у фон дер Ляйен после ее слов об Украине

Экс-разведчик США Риттер заявил, что фон дер Ляйен имеет нацистские корни

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен имеет нацистские корни, о чем свидетельствуют ее призывы к поставкам оружия Украине. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети X.

Он прокомментировал пост политика о необходимости продолжать оказывать военную помощь Киеву. «Вы уже убили миллион украинцев. Хотите еще миллион? Ваши нацистские корни дают о себе знать, Урсула!» — написал Риттер.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет продолжать поддерживать Киеву и предоставлять необходимую помощь независимо от позиции США. «Мы уже вложили в Украину около 130 миллиардов евро и продолжим ее поддерживать без всяких вопросов», — пообещала она.