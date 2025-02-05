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12:57, 5 февраля 2025Экономика

Ряду российских регионов пообещали метели и ветер до 30 метров секунду

Синоптик Вильфанд: Метели и усиление ветра ожидаются на Дальнем Востоке
Виктория Клабукова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В ближайшие дни на Дальнем Востоке ожидается ненастная погода. Своим прогнозом с жителями данных российских регионов поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует ТАСС.

«Циклон, расположенный чуть южнее Сахалинского края, перемещается на север, и в тыловой его части будет поступать холодная воздушная масса, что приведет к усилению ветра», — пояснил синоптик. В связи с этим в среду и четверг, 5-6 февраля, в Приморье вероятны сильные снегопады с усилением ветра до 20 метров в секунду. На побережье ветер наберет скорость до 28 метров в секунду, принеся в регион метель.

Непогода установится и на Сахалине. На острове прогнозируются снегопады и ветер. Предупреждает Вильфанд и об опасности схода лавин. На юге Камчатского края возможен ветер силой до 20 метров в секунду, на юго-западном побережье края его скорость дойдет до 30 метров в секунду. В Забайкальском крае метеоролог обещает метель, снежные заносы и усиление ветра до 24 метров в секунду. Столбики термометров в регионе в ближайшие дни могут опуститься на 10 градусов и ниже. В Мурманской области скорость ветра достигнет 23-25 метров в секунду, жителям стоит также приготовиться к метелям.

Ранее москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении. На этой неделе, до 9 февраля, показатель может достичь отметки 775-777 миллиметров ртутного столба — подобного не фиксировалось за всю историю столичных метеонаблюдений. Максимум, по сведениям синоптиков, будет достигнут в субботу.

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