Виктория Боня захотела платье как у Бьянки Цензори на «Грэмми»

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня захотела наряд как у жены рэпера Канье Уэста, в котором она пришла на красную дорожку музыкальной премии «Грэмми». Комментарий инфлюэнсерши появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) артиста.

47-летний музыкант разместил фото прозрачного платья, которое надела на голое тело его возлюбленная, дизайнер Бьянка Цензори. «Невидимое платье», — подписал Уэст пост.

На публикацию артиста отреагировала Боня и заявила о желании приобрести такой же наряд. «Мне нужно это платье для Канн», — написала она.

Ранее Виктория Боня назвала условие для ежедневного публичного обнажения. Тогда телезвезда призналась, что готова ходить без одежды, если у нее появится супруг, подобный Канье Уэсту.