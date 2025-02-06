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08:35, 6 февраля 2025Россия

Элитный ЖК в Москве открыл главный вход после подрыва создателя батальона «Арбат»

В ЖК «Алые Паруса» в Москве открыли главный вход после подрыва Саркисяна
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы, где подорвали основателя добровольческого батальона «Арбат» Армена Саркисяна, открыли главный вход. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В Управляющей компании сообщили, что часть лифтов также запущена в работу. До этого жителям рекомендовали пользоваться лестницами и другими входами в ЖК. Ремонтные работы в главном холле, как уточняется, будут завершены до конца февраля.

«Продолжаются оперативно-следственные действия компетентных органов РФ, до завершения которых доступ на главный вход и подземный паркинг будет закрыт», — говорилось до этого в объявлении, размешенном в ЖК.

Покушение на Саркисяна произошло 3 февраля в московском жилом комплексе «Алые Паруса». При детонации взрывного устройства, которое, предварительно, было закреплено на смертнике, создатель батальона получил несовместимые с жизнью травмы. Исполнителем мог оказаться ранее судимый гражданин Армении, покушение на Саркисяна он и его сообщники готовили не менее месяца.

Саркисян с 2014 года находился в розыске на территории Украины. В декабре 2024-го ему предъявили новые обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность страны.

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