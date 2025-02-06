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17:38, 6 февраля 2025Россия

Хинштейн прокомментировал новую попытку наступления ВСУ в Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн о попытке наступления ВСУ: Очередная агония
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Новая попытка наступления Украины в Курской области — очередная агония Вооруженных сил этой страны. Об этом заявил в Telegram врио главы региона Александр Хинштейн.

По словам чиновника, попытка штурма ВСУ оказалась неудачной. Хинштейн опубликовал цитату из сводки Министерства обороны России о ситуации в регионе и добавил, что российские войска победят в бою.

«Молимся за наших героев! Враг будет разбит и выдворен с наших земель!» — подытожил врио губернатора.

О новом наступлении ВСУ в Курской области стало известно ранее 6 февраля. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой идут машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что ВСУ задействовали танки Abrams.

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