Хинштейн прокомментировал новую попытку наступления ВСУ в Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн о попытке наступления ВСУ: Очередная агония

Новая попытка наступления Украины в Курской области — очередная агония Вооруженных сил этой страны. Об этом заявил в Telegram врио главы региона Александр Хинштейн.

По словам чиновника, попытка штурма ВСУ оказалась неудачной. Хинштейн опубликовал цитату из сводки Министерства обороны России о ситуации в регионе и добавил, что российские войска победят в бою.

«Молимся за наших героев! Враг будет разбит и выдворен с наших земель!» — подытожил врио губернатора.

О новом наступлении ВСУ в Курской области стало известно ранее 6 февраля. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой идут машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что ВСУ задействовали танки Abrams.