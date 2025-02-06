Меркель назвали матерью «Альтернативы для Германии»

Глава партии Вагенкнехт назвала бывшего канцлера Германии Меркель матерью АдГ

Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель матерью ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Ее слова приводит агентство DPA, передает РИА Новости.

«Она — мать АдГ и многих проблем в стране», — сказала Вагенкнехт, добавив, что Меркель «допустила полную потерю контроля» в немецкой миграционной политике.

«Если бы не политика Меркель в отношении беженцев, АдГ не прошла бы в бундестаг в 2017 году и, вероятно, вообще не существовала бы сегодня», — подчеркнула политик.

Ранее Меркель отказалась признать ошибочной миграционную политику Германии в годы своего пребывания на посту канцлера.