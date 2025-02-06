МИД России отреагировал на высылку Великобританией российского дипломата

МИД России: Москва ответит на высылку российского дипломата из Великобритании

Москва ответит на высылку российского дипломата из Великобритании. Так на решение Лондона отреагировали в МИД России, сообщает ТАСС.

«Будет дан ответ», — заявили в внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Великобритания лишила аккредитации дипломата из России, заявив, что это является ответом на аналогичный шаг в отношении британского дипломатического представителя в Москве. В МИД Британии заявили, что предшествовавший этому шаг со стороны России якобы является «запугиванием», добавив, что Лондон всегда готов принять ответные действия.