Названы лучшие упражнения для борьбы с лишним весом

Фитнес-тренер Крейг Баллантайн назвал лучшие упражнения для борьбы с лишним весом. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал выполнять планку, велосипед, упражнение «мертвый жук», приседания с прыжками и прыжки на скакалке. Он посоветовал чередовать упражнения, делая по десять повторений. В конце круга нужно отдохнуть тридцать секунд и повторить упражнения до пяти раз.

Кроме того, Баллантайн заявил, что нужно скорректировать рацион. По его мнению, нужно создать дефицит калорий и тратить примерно на двадцать процентов калорий больше, чем потреблять.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.