Названы районы Москвы с самыми подорожавшими ценами на новостройки

BnMAP.pro: За январь первичное жилье сильнее всего подорожало в Фили-Давыдково

За январь 2025 года первичное жилье сильнее всего подорожало в московских районах Фили-Давыдково, Замоскворечье и Северное Тушино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитиков платформы bnMAP.pro.

В районе Фили-Давыдково средняя цена квадратного метра за месяц выросла по сравнению с декабрем на 31,5 процента, до 846,7 тысячи рублей. В Замоскворечье цена выросла на 17,5 процента, до 1,46 миллиона рублей. В Северном Тушине средняя цена выросла на 17 процента, до 297,7 тысячи рублей.

В пятерку также вошли Аэропорт (плюс 11,9 процента, до 505 тысяч рублей) и Бирюлево Восточное (рост на девять процентов, 323,8 тысячи рублей).

Ранее россиянам посоветовали не ждать обвала цен на квартиры. По словам экспертов, продавцы могут пойти на скидку, однако, например, в сегменте вторичного жилья она может достигнуть максимум 10 процентов.