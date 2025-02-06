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19:39, 6 февраля 2025Мир

Офис Нетаньяху показал подаренный Трампу золотой пейджер

Офис Нетаньяху показал подаренный Трампу в ходе визита в США золотой пейджер
Семен Александров (редактор)

Фото: IsraeliPM_heb / x.com

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху показал подаренный в ходе визита в США президенту страны Дональду Трампу золотой пейджер в честь операции против «Хезболлы» в Ливане. Фото подарка опубликовано на странице офиса в соцсети X.

Отмечается, что пейджер символизирует «решение израильского премьера, которое привело к перелому в войне и стало отправной точкой для слома духа ливанской организации».

«Эта стратегическая операция демонстрирует мощь, технологическое превосходство и хитрость Израиля в борьбе с его врагами», — говорится в заявлении.

Подарок представляет собой прикрепленный к спилу дерева золотой пейджер, на дисплее которого отображается «нажимать обеими руками», на подставке с подписью «Президенту Трампу, нашему большому другу и союзнику».

17 сентября по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч людей, включая посла Ирана.

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