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10:47, 6 февраля 2025Ценности

Певица МакSим показала фигуру в ультракоротких шортах

Российская певица МакSим показала фигуру в ультракоротких кожаных шортах
Мария Винар

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, снялась в откровенном образе и показала снимки фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя поп-исполнительница на размещенных кадрах показала фигуру в укороченной куртке-косухе и ультракоротких кожаных шортах, надетых на капроновые колготки. При этом она выбрала туфли с открытым носом, а в качестве украшений — золотые серьги и массивное кольцо.

Визажисты сделали артистке сдержанный макияж глаз и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в крупные локоны.

В январе сообщалось, что певица МакSим поделилась снимками с отдыха на пляже и продемонстрировала фигуру в купальнике.

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