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17:14, 6 февраля 2025Россия

Полыхающие обломки самолета после крушения в Подмосковье сняли на видео

Mash опубликовал видео с места крушения самолета в Подмосковье
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились первые кадры, снятые на месте крушения локомоторного самолета в Подмосковье. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно полыхающие обломки воздушного судна, лежащие в поле. Судя по ролику, борт полностью уничтожен.

Канал также выяснил, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились курсант и пилот-инструктор, которые перестали выходить на связь в 13:11. О происшествии сообщил экипаж другого воздушного судна.

Ранее стало известно, что выживших в крушении нет.

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