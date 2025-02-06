Полыхающие обломки самолета после крушения в Подмосковье сняли на видео

Mash опубликовал видео с места крушения самолета в Подмосковье

В сети появились первые кадры, снятые на месте крушения локомоторного самолета в Подмосковье. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно полыхающие обломки воздушного судна, лежащие в поле. Судя по ролику, борт полностью уничтожен.

Канал также выяснил, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились курсант и пилот-инструктор, которые перестали выходить на связь в 13:11. О происшествии сообщил экипаж другого воздушного судна.

Ранее стало известно, что выживших в крушении нет.