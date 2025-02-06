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16:52, 6 февраля 2025Россия

Стало известно о погибших при крушении самолета в Подмосковье

«112»: Два человека погибли при крушении самолета в Раменском районе Подмосковья
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Два человека погибли при крушении самолета в Раменском районе Подмосковья. Об этом стало известно Telegram-каналу «112» от источника, знакомого с ситуацией.

По сведениям издания, борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительно, в самолете находились курсант и пилот-инструктор.

Около 13:10 самолет перестал выходить на связь. О трагедии первым рассказал пилот другого легкомоторника, которого диспетчер попросил пролететь в районе места крушения.

Как пишет Telegram-канал Mash, самолет упал в поле и загорелся.

По данным других средств массовой информации, борт потерпел крушение примерно в двух километрах от полосы аэродрома Мячиково.

Ранее сообщалось, что в Калужской области рухнул военный вертолет Ми-28.

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