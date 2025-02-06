Стало известно о погибших при крушении самолета в Подмосковье

Два человека погибли при крушении самолета в Раменском районе Подмосковья. Об этом стало известно Telegram-каналу «112» от источника, знакомого с ситуацией.
По сведениям издания, борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. Предварительно, в самолете находились курсант и пилот-инструктор.
Около 13:10 самолет перестал выходить на связь. О трагедии первым рассказал пилот другого легкомоторника, которого диспетчер попросил пролететь в районе места крушения.
Как пишет Telegram-канал Mash, самолет упал в поле и загорелся.
По данным других средств массовой информации, борт потерпел крушение примерно в двух километрах от полосы аэродрома Мячиково.
Ранее сообщалось, что в Калужской области рухнул военный вертолет Ми-28.