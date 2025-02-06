Работницы бара до крови избили туриста туфлями из-за отказа платить за девушек

Daily Mail: Сотрудницы бара в Паттайе до крови избили туриста туфлями

Работницы бара в Таиланде набросились на туриста и выгнали его из-за отказа платить за девушек. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

По данным источника, британец среднего возраста вместе с другом отдыхал в баре на курорте Паттайя и угощал посетительниц коктейлями. Мужчина отказался оплатить счет девушек, чем разозлил сотрудниц заведения.

Они повалили клиента на пол и до крови избили туфлями с высокими каблуками, после чего с криками и руганью выдворили его на улицу.

«Этот мужчина не хотел платить за заказанные напитки. Он был пьян и создавал проблемы. Мне жаль, что он получил травму головы, но он должен уважать женщин, когда ходит в бары», — заявила одна из сотрудниц.