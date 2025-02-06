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01:46, 6 февраля 2025Россия

Раскрыты гонорары голливудских звезд за сотрудничество с USAID по Украине

E!News: USAID платило голливудским звездам за поездки на Украину и осуждение РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Агентство по международному развитию США (USAID) финансировало поездки голливудских звезд на Украину, а также платило им за осуждение специальной военной операции (СВО) России. Об этом сообщил E!News, раскрыв гонорары знаменитостей за сотрудничество с организацией.

Дороже всего обошелся визит в Киев актрисы Анджелины Джоли — 20 миллионов долларов. В открытых источниках сообщается, что максимальный гонорар звезды за роль в фильме составлял так же 20 миллионов долларов (речь о фильме «Солт»). Второе место по размеру оплаты занял актер Орландо Блум, сыгравший во «Властелине колец», «Пиратах Карибского моря» и других узнаваемых картинах. Он съездил на Украину за 8 миллионов долларов.

Далее идет Шон Пенн, который встретился с президентом республики Владимиром Зеленским за 5 миллионов долларов. Бен Стиллер заработал 4 миллиона, а Жан Клод Ван Дамм — всего 1,5 миллиона долларов.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что роль USAID на Украине сводилась к тому, чтобы быстрее спровоцировать столкновение республики с Россией. Он предположил, что США был выгоден украинский конфликт, чтобы освоить сотни миллиардов долларов и заново поделить рынки энергоносителей.

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