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10:05, 6 февраля 2025Силовые структуры

Расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле» завершено

Адвокат Власов: Расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле» завершено
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Начало событий в новости Раскрыта дата поступления в суд дела обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холл» завершено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Олега Власова.

Адвокат сказал, что следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. Власов отметил, что по закону первыми это делают потерпевшие, а их — порядка тысячи человек. «Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», — сказал он.

Ранее сообщалось, что адвокаты обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл» ожидают поступление дела в суд в конце марта. По их словам, в ближайшее время они ждут, что все обвиняемые будут уведомлены об этом.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Злоумышленники ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал, заблокировав людей внутри.

После содеянного террористы попытались скрыться. Силовики задержали их в Брянской области.

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