Адвокат Власов: Расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле» завершено

Начало событий в новости Раскрыта дата поступления в суд дела обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл»

Расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холл» завершено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Олега Власова.

Адвокат сказал, что следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. Власов отметил, что по закону первыми это делают потерпевшие, а их — порядка тысячи человек. «Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», — сказал он.

Ранее сообщалось, что адвокаты обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл» ожидают поступление дела в суд в конце марта. По их словам, в ближайшее время они ждут, что все обвиняемые будут уведомлены об этом.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Злоумышленники ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал, заблокировав людей внутри.

После содеянного террористы попытались скрыться. Силовики задержали их в Брянской области.

