Россиянам назвали преимущества заднего привода

Автоэксперт Трушкова: задний привод подойдет водителям, любящим динамику

Автомобиль с задним приводом подойдет водителям, которым важна динамика. Преимущества этого типа машин назвала россиянам директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова в беседе с «Газетой.Ru».

Задний привод обеспечит спортивную управляемость и станет отличным решением в регионах с теплым климатом и исключительно хорошими дорогами, добавила автоэксперт.

«Передний привод подойдет для ежедневных поездок по городу. Однако в снегопад или на бездорожье полезен полный привод, при этом он не дает преимущества на сухом асфальте», — рассказала Трушкова. Однако водителям полноприводных машин стоит быть готовыми больше платить за топливо и сложное обслуживание.

Ранее автовладельцы назвали наиболее существенные статьи расходов. По данным исследования, самыми предсказуемыми тратами для водителей оказались топливо и ОСАГО — их указали 44 и 41 процент соответственно.

