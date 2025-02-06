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19:36, 6 февраля 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за крушения самолета в Подмосковье

СК возбудил дело из-за крушения легкомоторного самолета в Московской области
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело из-за крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек») УК РФ.

Следователи осматривают место падения самолета и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным ведомства, на борту находились пилот и инструктор. Их не удалось спасти. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, отметили в ведомстве.

Днем 6 февраля возле аэродрома Мячково упал легкомоторный самолет. О крушении сообщили местные жители, которые якобы видели падающий самолет, пишет Shot. Уточняется, что аэродром Мячково также служит посадочной площадкой для вертолетов.

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