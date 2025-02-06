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17:01, 6 февраля 2025Мир

Спецпосланник Трампа опроверг сообщения о раскрытии плана по Украине

Келлог заявил, что он не представит план США по Украине в ближайшее время
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Кит Келлогг

Кит Келлогг. Фото: Carlos Barria / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог опроверг сообщения о своем намерении представить американский план по урегулированию украинского конфликта в ближайшее время. Его слова передает канал Newsmax в соцсети Х.

«Нет, этого не будет (...) Этого не произойдет на следующей неделе», — заявил Келлог.

Спецпосланник американского лидера отметил, что обнародовать план США может только сам Трамп.

Ранее сообщалось, что американский план по урегулированию украинского конфликта якобы должен быть раскрыт Келлогом во время Мюнхенской конференции, которая состоится 14-16 февраля.

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