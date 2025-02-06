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08:52, 6 февраля 2025Мир

США депортировали более сотни нелегальных мигрантов одной страны

CNN: Более сотни граждан Индии были депортированы из США на военном самолете
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

США депортировали из страны более сотни граждан Индии, они прибыли в город Амритсар на американском военном самолете. Об этом сообщает телеканал CNN.

«По словам официальных лиц индийского штата Пенджаб, из США на военном самолете были депортированы не менее 104 граждан Индии (...). Самолет C-17, перевозивший мигрантов в основном из индийских штатов Гуджарат, Махараштра и Пенджаб, приземлился в городе Амритсар», — передает телеканал.

По словам неназванного американского чиновника, этот полет был самым дальним с тех пор, как администрация президента США Дональда Трампа начала использовать военные самолеты для депортации нелегальных мигрантов.

Ранее стало известно, что администрация Трампа рассматривает возможность запрета въезда мигрантам на территорию США под предлогом борьбы с распространением туберкулеза и кори. Для реализации такой политики американские власти намерены использовать Раздел 42, дающий право высылать большинство просителей убежища и запрещать им въезд «по санитарным соображениям».

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