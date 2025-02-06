Суд приговорил россиянина к 17 годам колонии за государственную измену

В Брянской области суд приговорил мужчину к 17 годам колонии за госизмену

В Брянской области суд приговорил мужчину к 17 годам колонии за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Его осудили по статье 275 («Государственная измена в форме шпионажа») УК РФ.

Как установил суд, ранее судимый 52-летний Артур Юн-Ку-По являлся активным противником специальной военной операции (СВО). Он собирал и передавал противнику информацию о движении и составе Вооруженных сил России. В суде мужчина подтвердил факт передачи сведений.

С учетом ранее назначенного ему наказания за незаконный оборот оружия Брянский районный суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и штрафу в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянина Семенихина отправили под стражу по секретному делу о госизмене.