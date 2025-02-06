Три человека стали жертвами удара беспилотника ВСУ по машине в российском регионе

Гладков: Три человека стали жертвами удара БПЛА по машине в Белгородской области

В Белгородской области три человека стали жертвами удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Логачевка. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, предварительно, беспилотник сбросил взрывное устройство на машину, в которой находились мужчина, 18-летняя девушка и 14-летний подросток. Спасти их не удалось.

Гладков напомнил, что в Логачевке с 27 октября 2022 года действует режим чрезвычайной ситуации, въезд в населенный пункт запрещен. «Поэтому хочу еще раз обратиться ко всем жителям: населенные пункты, которые закрыты решением оперативного штаба, посещать нельзя!» — написал губернатор.

Ранее в результате падения обломков сбитого дрона ВСУ пострадал житель Белгорода. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей головы.

