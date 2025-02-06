У 18-летнего футболиста «Зенита» парализовало часть лица

«Мутко против»: у 18-летнего игрока «Зенита» Бардачева парализовало часть лица

У 18-летнего футболиста «Зенита» Матвея Бардачева парализовало часть лица. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, невралгическое заболевание стало причиной возвращения игрока из аренды в «Урале». Он выступал за екатеринбуржцев с августа 2024-го и провел шесть матчей. Контракт был рассчитан до конца текущего сезона и, предположительно, был расторгнут президентом клуба Григорием Ивановым.

Отмечается, что на данный момент Бардачев находится в Санкт-Петербурге и тренируется со второй командой «Зенита». Сине-бело-голубые помогают ему с лечением.

Бардачев — воспитанник академии «Краснодара». В систему «Зенита» он перешел в 2021 году.