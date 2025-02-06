Убытки США от возвращения сотрудников USAID из-за границы раскрыли

CNN: Отпуск сотрудников USAID обойдется США в 20 миллионов долларов

Возвращение работников зарубежных департаментов Агентства США по международному развитию (USAID) из-за границы в административный отпуск обойдется бюджету США в 20 миллионов долларов. Об этом сообщил вице-президент Американской ассоциации сотрудников внешнеполитической службы (AFSA) Рэнди Честер, его цитирует телеканал CNN.

«Это огромные и ненужные затраты для американских налогоплательщиков», — указал он, отметив, что за пределами США живут порядка 1400 сотрудников USAID с семьями.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил USAID в растрате денег на поддержку и пиар его политических оппонентов.