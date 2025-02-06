МВФ выделит Украине дополнительные деньги после пересмотра кредитной программы

Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра действующей кредитной программы. Об этом рассказала директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, пишет РИА Новости.
По ее словам, в случае завершения следующего пересмотра кредитной программы и одобрения запроса Киева Украине выдадут дополнительные деньги.
«Украина получит доступ к порядка 900 миллионам долларов», — подчеркнула она.
В декабре сообщалось, что Киев получил от МВФ транш в размере 1,1 миллиарда долларов. В общей сложности МВФ перечислил Украине 9,8 миллиарда долларов.