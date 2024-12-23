Украина получила от МВФ транш в размере более миллиарда долларов

Шмыгаль: Киев получил от МВФ шестой транш в размере 1,1 миллиарда долларов

Киев получил от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш в размере 1,1 миллиарда долларов. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Речь идет о шестом транше по совместной программе в рамках механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF), уточнил украинский премьер. По его словам, деньги уже поступили на счета страны. Средства пойдут на оплату критических расходов украинского бюджета, добавил Шмыгаль.

В общей сложности МВФ перечислил Украине 9,8 миллиарда долларов, уточнил он, выразив фонду благодарность за поддержку страны в ходе российского-украинского конфликта.

Ранее МВФ добавил Украине три условия для продолжения финансирования. Одно из них касается подготовки операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка.