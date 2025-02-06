В Госдуме выступили за запрет продажи детям бубнов и кукол вуду

Вице-спикер Думы Чернышов выступил за запрет продажи детям бубнов и кукол вуду

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов выступил за запрет продажи детям в России бубнов и кукол вуду. Об этом сообщает РИА Новости.

Чернышов предложил ввести ограничение на реализацию эзотерических товаров лицам младше 18 лет.

В представленном им законопроекте отмечается, что спрос на подобные товары в 2024 году вырос на 34 процента, а средняя стоимость набора составила 9,4 тысячи рублей. Продажи стеклянных шаров увеличились на 146 процентов, шаманских бубнов — на 95 процентов, кукол вуду — на 66 процентов. В целом объем рынка эзотерических услуг достиг 2,4 триллиона рублей. Подобные показатели в 19 раз превышают рынок психологических услуг, сказал вице-спикер.

Чернышов подчеркнул, что эзотерика зачастую становится инструментом манипуляции, особенно у мошенников. Дети, по его мнению, гораздо больше подвержены влиянию «мистических сил».

Ранее сообщалось, что траты россиян на колдунов и астрологов стали сопоставимы с расходами на еду.