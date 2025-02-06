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08:18, 6 февраля 2025Бывший СССР

В Харьковскую область прибыло подкрепление ВСУ

Марочко: В район Волчанска харьковской области прибыло подкрепление ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

К подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в районе Волчанска Харьковской области, прибыло подкрепление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он сообщил, что личный состав, а также вооружения и военная техника прибыли на юго-восток Волчанска, а также в район Волчанских Хуторов, а также к селу Синельниково.

«Численность и характер действий противника говорит о намерении киевского военно-политического руководства удержать населенный пункт Волчанск любой ценой. Также со стороны противника возможны попытки возвращения ранее утраченных позиций», — написал отставной военнослужащий.

Ранее пророссийское подполье в Харьковской области сообщило, что бойцы ВСУ разместили огневые точки и склады с боеприпасами на первых и вторых этажах жилых девятиэтажек Купянска. Отмечается, что проживающих в этих домах горожан превратили в живой щит.

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