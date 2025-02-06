В регионе России добавили выходные дни в честь мусульманских и православных праздников

Аксенов: В Крыму установили дополнительные праздничные выходные в 2025 году

В Крыму добавили нерабочие дни в 2025 году в честь ряда мусульманских и православных праздников. О дополнительных выходных сообщил глава региона России Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, 31 марта жители республики будут отдыхать в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля — Пасхи, 6 июня — Курбан-байрама и 9 июня — Дня Святой Троицы. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правительства региона,

Ранее россиянам напомнили об отсутствии дополнительного выходного в честь Дня защитника отечества, который перенесли с 24 февраля на 8 мая. Таким образом, нерабочими будут 23 и 24 февраля.

Кроме того, в 2024 году Госдума отклонила законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Авторы инициативы предлагали сделать этот день нерабочим, исключив из положенных дней отдыха 8 января. Они объяснили идею тем, что накануне Нового года многие работники не в полном объеме выполняют свои задачи, а часть россиян берет отгулы.