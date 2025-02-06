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12:28, 6 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе владелица магазина похитила у покупателей десятки миллионов рублей

В Подмосковье поймали владелицу магазина, похитившую у покупателей 20 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom  

В Подмосковье задержана владелица магазина, которая подозревается в хищении у покупателей более 20 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина была задержана на автовокзале в Москве. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Она заключена под стражу.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что фигурантка продавала верхнюю одежду в одном из торговых центров в Королеве. Она предлагала покупателям приобрести товар в рассрочку. Для оформления кредитного договора она фотографировала клиента и его паспорт, а затем без его ведома оформляла на его имя несколько кредитов в различных банках. Она подозревается в причастности к совершению 58 аналогичных преступлений. Общий ущерб от ее действий составил более 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что на Урале суд приговорил блогера-продавщицу, выносившую украшения из магазина в трусах, к четырем годам лишения свободы условно.

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