В российском городе владелица магазина похитила у покупателей десятки миллионов рублей

В Подмосковье поймали владелицу магазина, похитившую у покупателей 20 млн рублей

В Подмосковье задержана владелица магазина, которая подозревается в хищении у покупателей более 20 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина была задержана на автовокзале в Москве. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Она заключена под стражу.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что фигурантка продавала верхнюю одежду в одном из торговых центров в Королеве. Она предлагала покупателям приобрести товар в рассрочку. Для оформления кредитного договора она фотографировала клиента и его паспорт, а затем без его ведома оформляла на его имя несколько кредитов в различных банках. Она подозревается в причастности к совершению 58 аналогичных преступлений. Общий ущерб от ее действий составил более 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что на Урале суд приговорил блогера-продавщицу, выносившую украшения из магазина в трусах, к четырем годам лишения свободы условно.