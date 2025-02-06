В Подмосковье следователи начали устанавливать причины падения легкомоторного самолета

В Московской области следователи устанавливают обстоятельства падения легкомоторного самолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, днем 6 февраля возле аэродрома Мячково упал легкомоторный самолет. Информация о пострадавших уточняется.
Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте проводит комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося.
Кроме того, о крушении сообщили местные жители, которые якобы видели падающий самолет, пишет Shot. Издание уточнило, что аэродром Мячково также служит посадочной площадкой для вертолетов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье разбился самолет.