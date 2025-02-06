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16:35, 6 февраля 2025Россия

В Подмосковье разбился самолет

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: KiNOVO / Shutterstock / Fotodom  

В Подмосковье в районе аэродрома Мячково разбился легкомоторный самолет. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Подробности о крушении воздушного судна не приводятся. Информации о пострадавших и последствиях на земле нет.

В свою очередь, Telegram-канал «Сапа» пишет, что борт упал в поле около деревни Щеголево, находящейся недалеко от Мячково.

Кроме того, о крушении сообщили местные жители, которые якобы видели падающий самолет, пишет Shot. Издание уточнило, что аэродром Мячково также служит посадочной площадкой для вертолетов.

Ранее, 19 декабря 2024 года, на Камчатке пропал самолет Ан-2. Борт выполнял грузовой рейс по маршруту Мильково — Оссора. Воздушное судно нашли утром 22 декабря. Находившимся на борту двум пилотам и члену экипажа удалось выжить.

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