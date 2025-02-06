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20:40, 6 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский подписал закон о запрете изымать органы у погибших военных

Зеленский подписал закон, запрещающий изымать органы у погибших солдат
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает изымать для трансплантации органы у погибших военнослужащих. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Как указано в законе, изъятие анатомических материалов для трансплантации запрещается у лиц из сил обороны и сил безопасности республики, которые погибли при исполнении служебных обязанностей на Украине, и у лиц, погибших «в результате вооруженной агрессии против Украины».

Помимо этого, изъятие органов запрещается у детей-сирот и у детей без родительской опеки, у лиц, признанных недееспособными, у лиц, личность которых не была установлена, и у лиц, погибших в результате применения мер принуждения правоохранительными органами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что черная трансплантология (незаконное изъятие органов у живых людей — прим. «Ленты.ру») на Украине стала любимым развлечением Запада. Дипломат указала, что в местах проведения боев и дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) были найдены останки людей с явными признаками того, что у них были удалены внутренние органы.

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