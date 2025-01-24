Захарова: Черная трансплантология на Украине стала любимым развлечением Запада

Черная трансплантология (незаконное изъятие органов у живых людей — прим. «Ленты.ру») на Украине стала любимым развлечением Запада. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что в местах проведения боев и дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) были найдены останки людей с явными признаками того, что у них были удалены внутренние органы. Она также напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский в свое время подписал ряд законодательных актов для минимизизации бюрократических проволочек при проведении таких операций.

По словам Захаровой, органами торгуют через интернет по предзаказу. «Украина пробила дно стартом черной трансплантологии. Вот этот самый расходный материал, в который превратились граждане Украины для киевского режима», — резюмировала она.

В сентябре 2024 года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что многие раненые бойцы ВСУ поступают в госпитали без почки. По его словам, если украинского военного не удалось стабилизировать, то «его "запечатывают" в мешке для трупов и дальнейшая судьба его не известна».