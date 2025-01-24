Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:07, 24 января 2025Бывший СССР

Захарова раскрыла схему работы западных «черных трансплантологов» на Украине

Захарова: Черная трансплантология на Украине стала любимым развлечением Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Черная трансплантология (незаконное изъятие органов у живых людей — прим. «Ленты.ру») на Украине стала любимым развлечением Запада. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что в местах проведения боев и дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) были найдены останки людей с явными признаками того, что у них были удалены внутренние органы. Она также напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский в свое время подписал ряд законодательных актов для минимизизации бюрократических проволочек при проведении таких операций.

По словам Захаровой, органами торгуют через интернет по предзаказу. «Украина пробила дно стартом черной трансплантологии. Вот этот самый расходный материал, в который превратились граждане Украины для киевского режима», — резюмировала она.

В сентябре 2024 года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что многие раненые бойцы ВСУ поступают в госпитали без почки. По его словам, если украинского военного не удалось стабилизировать, то «его "запечатывают" в мешке для трупов и дальнейшая судьба его не известна».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп захотел встретиться с Путиным немедленно

      В российском городе после атаки беспилотников загорелся дом

      Танкеры с сжиженным газом из США начали массово менять курс

      Собянин сообщил о сбитых БПЛА в городских округах Коломна и Раменский

      В сети появились снимки Риты Оры в откровенном бикини без фотошопа

      Захарова раскрыла схему работы западных «черных трансплантологов» на Украине

      На Украине захотели наладить отношения с Трампом через его жену

      Экс-посол в США раскритиковал Трампа за обращение к России

      Над российским городом уничтожили беспилотник ВСУ

      В России предложили Трампу легкий способ завершить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше