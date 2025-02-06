Жителей ЛНР приговорили к шести годам за похищение подростка

В ЛНР суд приговорил двоих мужчин к 6 годам за похищение подростка

В Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил двоих местных жителей к шести годам колонии строгого режима за похищение подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Их признали виновными по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

По версии следствия, в феврале 2024 года пьяные осужденные начали конфликт с подростком, в ходе которого несколько раз ударили несовершеннолетнего. Школьник хотел сбежать, но злоумышленники связали его и засунули в багажник автомобиля. Благодаря неравнодушию прохожего, услышавшего крики о помощи, потерпевший был освобожден и передан медикам.

Ранее в Московской области суд приговорил мужчину к 16 годам за похищение и расправу.