Арестованный глава российской ассоциации электронных коммуникаций обжаловал арест

В Москве арестованный за сбыт наркотиков глава РАЭК Гребенников обжаловал арест

В Москве арестованный по делу о наркотиках глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников обжаловал арест. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в суде сообщили, что решение об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу обжаловано.

31 января Тверской суд Москвы арестовал директора некоммерческой организации «Российская ассоциация электронных коммуникаций» (РАЭК), объединяющей крупнейших игроков интернет-отрасли, Сергея Гребенникова арестовали по статье 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических веществ»).