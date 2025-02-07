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11:37, 7 февраля 2025Бывший СССР

Берия погиб на фронте в составе ВСУ

Боец грузинского легиона ВСУ Надирадзе сообщил о смерти Берии на фронте
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Боец грузинского легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вано Надирадзе сообщил о смерти бойца Мамуки Берии на фронте. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«К сожалению, вчера мы потеряли двух грузин (...) Давид Двалишвили и Мамука Берия», — написал Надирадзе. Последний является однофамильцем известного советского генерального комиссара государственной безопасности Лаврентия Берии.

Подробности их гибели не сообщаются. Известно, что их тела недавно транспортировали с линии фронта.

Ранее на фронте ликвидировали командира одной из бригад территориальной обороны ВСУ Олега Поддубченко с прозвищем «Бог артиллерии». Он также погиб на линии фронта.

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