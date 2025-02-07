Боец грузинского легиона ВСУ Надирадзе сообщил о смерти Берии на фронте

Боец грузинского легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вано Надирадзе сообщил о смерти бойца Мамуки Берии на фронте. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«К сожалению, вчера мы потеряли двух грузин (...) Давид Двалишвили и Мамука Берия», — написал Надирадзе. Последний является однофамильцем известного советского генерального комиссара государственной безопасности Лаврентия Берии.

Подробности их гибели не сообщаются. Известно, что их тела недавно транспортировали с линии фронта.

Ранее на фронте ликвидировали командира одной из бригад территориальной обороны ВСУ Олега Поддубченко с прозвищем «Бог артиллерии». Он также погиб на линии фронта.

