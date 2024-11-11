Командир бригады теробороны ВСУ «Бог артиллерии» Поддубченко погиб на фронте

На фронте ликвидировали командира одной из бригад теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Поддубченко. Он погиб на линии боевого столкновения, передает Telegram-канал «Шепот фронта», конкретное место не уточняется.

Поддубченко родился в городе Умань Черкасской области. Сослуживцы наградили его прозвищем «Бог артиллерии».

Ранее сообщалось, что в Курской области ликвидировали «главного врача Украины» майора Андрея Маханько. Офицер элитной бригады ВСУ был звездой рекламы, посвященной вакцинации от COVID-19. Он служил командиром медицинской роты.