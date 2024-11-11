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03:42, 11 ноября 2024Бывший СССР

На фронте ликвидировали «Бога артиллерии» ВСУ

Командир бригады теробороны ВСУ «Бог артиллерии» Поддубченко погиб на фронте
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukraine Armed Forces / Reuters

На фронте ликвидировали командира одной из бригад теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Поддубченко. Он погиб на линии боевого столкновения, передает Telegram-канал «Шепот фронта», конкретное место не уточняется.

Поддубченко родился в городе Умань Черкасской области. Сослуживцы наградили его прозвищем «Бог артиллерии».

Ранее сообщалось, что в Курской области ликвидировали «главного врача Украины» майора Андрея Маханько. Офицер элитной бригады ВСУ был звездой рекламы, посвященной вакцинации от COVID-19. Он служил командиром медицинской роты.

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