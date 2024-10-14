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10:21, 14 октября 2024Бывший СССР

В Курской области ликвидировали «главного врача Украины». Офицер элитной бригады ВСУ был звездой рекламы

Татаринов заявил о ликвидации снявшегося в рекламе вакцины майора ВСУ Маханько

Кадр: Telegram-канал «Шепот Фронта»

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Маханько был ликвидирован российскими военнослужащими в Курской области. Он был известен благодаря рекламе, посвященной вакцинации от COVID-19, — Маханько снялся в роли главного врача Украины. Об этом сообщил российский военкор Руслан Татаринов.

«В Курской области ликвидирован майор Андрей Маханько, на видео участвовал главным врачом Украины в рекламе от COVID-19», — сообщил он, опубликовав несколько фотографий бойца, в том числе в военной форме, а также тот самый рекламный ролик. Кроме того, Татаринов указал дату — 13 октября текущего года.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Маханько участвовал в боевых действиях в составе элитной бригады

Ликвидированный украинский солдат служил в элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ в качестве командира медицинской роты. Боец в соцсетях писал, что находится в Курской области со своим подразделением.

Операцию ВСУ в российском приграничье он охарактеризовал как «не самую успешную в современной истории». Украинские источники на данный момент никак не комментировали появившуюся информацию о ликвидации бойца.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ранее на фронте не стало примкнувшего к ВСУ актера из «Возвращения Мухтара»

В прошлом году сообщалось, что из-за последствий тяжелого ранения не стало актера Василия Кухарского, известного по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны». Уроженец Житомира примкнул к рядам ВСУ в 2022 году, после чего в 2023-м он был серьезно ранен. Реабилитация в течение трех месяцев не принесла положительных результатов, врачам не удалось помочь ему.

Тогда же сообщалось, что в рядах добровольцев на службе в ВСУ были замечены основатель группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, актер Александр Печерица, известный по кинопроектам о Великой Отечественной войне («1941» и «По законам военного времени»), активно снимавшийся в российских проектах Александр Тритенко и актер фильма «Адмирал» Анатолий Пашинин.

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Бои в приграничье продолжаются больше двух месяцев

Бои Российской армии с ВСУ в приграничье продолжаются с 6 августа. За это время вторгнувшиеся на территорию РФ украинские солдаты устроили массу бесчинств в населенных пунктах. В частности, российские военные следователи зафиксировали факты совершенных с особой жестокостью расправ над мирными жителями Курской области. Бойцы ВСУ обстреливали пункты эвакуации мирных жителей и поджигали дома с людьми. Среди жертв украинских солдат и наемников оказались не только взрослые, но и дети. Многих расстреливали за то, что они пытались покинуть зону боевых действий.

По состоянию на 12 октября в Курской области от ВСУ были освобождены 19 населенных пунктов. Как рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, курское направление активно движется вперед.

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      Анастасия Алимпиева
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