Попавший в окружение боец ВСУ записал прощальное видео из окопа. Он обращался к близким на русском языке

Попавший в окружение боец ВСУ записал прощальное видео из окопа на русском языке

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал прощальное видео, оказавшись в окружении. На кадрах военнослужащий показывает окружающую обстановку, сослуживцев и сообщает, что его «с пациками» окружили со всех сторон. При этом он обращается к близким на русском языке.

Рядом слышен голос другого бойца, который, судя по всему, общался с женой или возлюбленной — так же на русском. «Патроны — все, что осталось...», — отметил он, но все же выразил надежду на скорую встречу. Видео сопровождают звуки взрывов прилетающих снарядов.

«Короче, ждем... Всех люблю», — сказал записывающий видео солдат, после чего съемка обрывается. На каком участке линии боевого соприкосновения был снят ролик, неизвестно, как и дальнейшая судьба бойца.

Кадр: Telegram-канал Military Theme Z

Бойцы ВСУ записывают видео с жалобами

В сентябре военкор Андрей Руденко опубликовал видео, записанное 24-летним боевиком ВСУ Виктором Медяником незадолго до гибели в Курской области. «Воды не пили два дня. Соседнюю посадку взяли. Кричат: "сдавайтесь"», — рассказал на камеру молодой человек. Но он решил не сдаваться и остался лежать в курской земле.

Как позже уточнил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид, именно его подразделение уничтожило этого боевика и его сослуживцев.

Украинские солдаты записывают не только предсмертные видео, но и рассказывают о боевых буднях, в которых часто жалуются на текущее положение. Кроме того, они раскрывают правду о том, как оказались в рядах ВСУ. Так, в марте бойцы записали видео, рассказав о принудительной отправке каждого из них на фронт. Одного из призывников, электрика, в одном из сел сняли со столба прямо во время проведения работ. Большинство же попались военкомам по пути на работу, в магазин, в ожидании автобуса на остановке.

Фото: Pablo Miranzo / Anadolu / Getty Images

В 2023 году в Авдеевке под Донецком украинский боец записал и выложил в сеть видео, в котором рассказал, что в его роте сталось буквально два человека. Также он пожаловался на то, что у солдат нет необходимого обеспечения, личному составу приходится самостоятельно покупать даже лекарства. При этом, командование отказывается что-либо делать с этим. «На любые вопросы не дают никаких ответов, грозят тюрьмой», — сказал военный. Военнослужащие также пожаловались, что командиры занимаются вымогательством, отдают «преступные приказы» и «кидают солдат на смерть».

Военные ВСУ навели удар на свой командный пункт из-за любви к TikTok

Более того, украинские бойцы благодаря любви к съемке видео наводят на себя удары Вооруженных сил России. Например, так произошло, когда боевики снимали ролики в социальной сети TikTok возле своего командно-наблюдательного пункта (КНП), что и помогло российским военным. Об этом случае рассказал оператор беспилотников подразделения группировки «Юг» с позывным Печорин.

Поразили КНП, расположение у него было «хорошее». Снимали друга друга на видео. Было предположение, что они [в] TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение Печорин оператор беспилотников подразделения группировки «Юг»

Печорин также подчеркнул, что в результате удара беспилотника КНП ВСУ возле населенного пункта Горняк в Донецкой народной республике (ДНР) был полностью уничтожен.

На фоне подобных ситуаций боец «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Борис Овчаров потребовал запретить TikTok из-за жалоб солдат ВСУ. «Как ни откроешь приложение, то появляются видео "Мы голые, босые, нас командование бросило, еды у нас нет, мы такая-то бригада"», — заявил боец, сославшись на опыт боев в аэропорту Донецка и под Иловайском в 2014-2015 годах и отметил, что в тот период таких видео не было.