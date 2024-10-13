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16:24, 13 октября 2024Бывший СССР

Попавший в окружение солдат ВСУ записал предсмертное видео «с пациками»

Солдат ВСУ записал последнее видео для родственников из окружения

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал предсмертное видео из окружения. Его опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах украинский военнослужащий показывает окружающую обстановку и сообщает, что его «с пациками» окружили со всех сторон. На заднем фоне слышна русская речь и звуки прилета снарядов.

«Короче, ждем... Всех люблю», — говорит солдат, после чего видео обрывается. На каком участке линии боевого соприкосновения был снят ролик, не уточняется.

Сообщается, что ролик был найден в соцсети TikTok, которая пользуется популярностью среди солдат ВСУ. Ранее украинские бойцы навели удар на свой командный пункт – выявить место их дислокации удалось благодаря TikTok.

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      Алан Босиков
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