Герой клипа «Тает лед» украинской группы «Грибы» погиб в зоне СВО. Что об этом известно?

Герой клипа на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы» Степанов погиб на СВО

Герой клипа на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы» Денис Степанов погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал глава Республики Коми Владимир Уйба, добавив, что вместе со Степановым погиб его земляк Руслан Рочев.

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Дениса Владимировича Степанова и сержанта Руслана Васильевича Рочева, погибших в ходе проведения специальной военной операции Владимир Уйба глава Республики Коми

Уйба подчеркнул, что Степанов родом из Ухты. Он служил помощником гранатометчика стрелкового отделения. Второй погибший, Руслан Рочев, родом из села Визинга. Он служил пулеметчиком отделения морской пехоты. При каких обстоятельствах они погибли, не уточняется.

Наши земляки — истинные патриоты. Они не пожалели своих жизней, отстаивая с оружием в руках интересы России, свободу и независимость нашего народа. Вечная память защитникам Родины, вечная им слава Владимир Уйба глава Республики Коми

Россияне в комментариях выразили свои соболезнования

Пользователи сети в комментариях под публикацией Уйбы выразили свои соболезнования в связи со случившимся.

«Спасибо вам, наши воины-герои! Низкий вам поклон. Царствие им небесное», «Соболезнования родным и близким. Крепитесь! Не отчаивайтесь. Бог в помощь. Светлая память бесстрашным мужчинам Республики Коми», «Вечная память героям! Земля вам пухом, пацаны», — прокомментировали россияне.

Руслан Рочев Фото: страница Владимира Уйбы во «ВКонтакте»

Клип на песню «Тает лед» набрал 268 миллионов просмотров

Песня «Тает лед», в клипе на которую появился Степанов, вышла в 2016 году, а сам видеоролик — в марте 2017-го. Клип собрал на данный момент 268 миллионов просмотров на YouTube. Группа «Грибы» была основана в Киеве в 2016 году, но уже через год распалась.

В начало клипа группа вставила интервью со Степановым, которое было записано еще в 1990-х годах. Тогда он, будучи подростком, рассказал журналистам про свою историю любви.

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

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