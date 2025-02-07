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08:44, 7 февраля 2025Россия

Четыре человека заживо сгорели в жилом доме в российском городе

МЧС: В Перми четыре человека, включая двух детей, заживо сгорели в жилом доме
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Четыре человека, включая двух детей, заживо сгорели в жилом доме в Перми. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве отметили, что пламя охватило дом с пристройкой, расположенный на улице Болотная. Прибывшие к месту спасатели вытащили из постройки двух горожанок и двух детей.

За жизнь восьмилетней девочки начали бороться медики, однако, несмотря на все усилия, реанимировать ее не удалось.

Пожар был локализован на 64 квадратных метрах. К тушению привлекли 54 специалиста и 19 единиц техник. Кроме того, на месте присутствовали дознаватель и психолог.

До этого сообщалось, что в подмосковном городе Ступино два человека заживо сгорели при пожаре.

Еще раньше аналогичная история произошла в Химках. Тогда пожар унес жизни матери и двоих детей.

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