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12:39, 20 января 2025Россия

Под Москвой женщина с двумя детьми заживо сгорела при пожаре

В подмосковных Химках женщина с двумя детьми заживо сгорела при пожаре в доме
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковных Химках женщина с двумя детьми заживо сгорела при пожаре. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) России по Московской области в Telegram-канале.

Огонь охватил частный дом в деревне Клушино. Спасатели нашли на месте пожара женщину и двух детей в возрасте 10 и 14 лет без признаков жизни. Еще одного ребенка, находившегося в момент пожара внутри дома, удалось спасти.

Подробностей о состоянии выжившего мальчика не приводится. Следователи возбудили уголовное дело, назначили судебно-медицинские экспертизы и провели осмотр места происшествия. «Принимаются меры к установлению всех обстоятельств и причин произошедшего», — отчитались в ведомстве.

В декабре в деревне Болтутино Смоленской области 44-летняя женщина с двумя внуками заживо сгорели при пожаре. Выжила 21-летняя мать детей — ее госпитализировали с травмами.

ЖЗЛ
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