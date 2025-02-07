Дело о теракте в «Крокусе» рассмотрит московский военный суд

ТАСС: Дело о теракте в «Крокусе» рассмотрит Второй западный окружной военный суд

Дело о теракте в «Крокус Сити Холле» рассмотрит Второй западный окружной военный суд в Москве, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных округах.

Отмечается, что сначала стороны ознакомятся с материалами уголовного дела, потом, после утверждения прокуратурой, их передадут в суд.

«Из-за большого количества обвиняемых возможно, что суд будет проводить выездные заседания в каком-либо ином суде Москвы», — уточнил собеседник агентства. Всего фигурантами дела являются около 20 человек, из них четверо — это непосредственные исполнители теракта.

Ранее стало известно, что расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холл» завершено. Как сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов, следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. Сторона защиты предполагает, что дело начнет рассматриваться в суде после 20 марта.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Злоумышленники ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал, заблокировав людей внутри. После содеянного террористы попытались скрыться. Силовики задержали их в Брянской области.

