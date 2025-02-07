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13:36, 7 февраля 2025Бывший СССР

Десятки депутатов Рады улетели в США на фоне призывов Зеленского посетить фронт

«Страна.ua»: 37 депутатов Рады улетели в США на молитвенный завтрак
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

37 депутатов Верховной Рады Украины улетели в США на молитвенный завтрак. Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук, его цитирует «Страна.ua».

По его словам, депутаты покинули Украину с целью «перезагрузить отношения со стратегическим партнером, Соединенными Штатами».

Как отмечает издание, накануне президент Украины Владимир Зеленский упрекнул депутатов в том, что они находятся в США, а не в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

Ранее Стефанчук приехал с визитом в Литву и призвал Европейский союз тратить замороженные российские средства на восстановление Украины. Он добавил, что Европа должна пойти на такие меры, поскольку в российских дронах якобы много запчастей западного происхождения.

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