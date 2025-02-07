Девочка продала мамины драгоценности за бессценок ради денег на бижутерию

В Китае дочь продала украшения матери стоимостью 13 миллионов рублей за бесценок

Девочка-подросток из Китая решила продать украшения матери, чтобы получить карманные деньги. Об этом пишет South China Morning Post.

Девочка из Шанхая отнесла мамины украшения с драгоценными камнями общей стоимостью в миллион юаней в местный комиссионный магазин. Позднее она объяснила, что приняла золото и бриллианты за дешевую бижутерию и именно поэтому решила заработать на их продаже немного карманных денег. Она предложила продавцу забрать все за 60 юаней (примерно 800 рублей). Именно эта сумма нужна была ей, чтобы купить сережку для пирсинга на губе и серьги.

«Я понятия не имела, зачем она хотела это продать. Она сказала, что в тот день ей нужны были деньги. Когда я спросила, сколько, она ответила: "60 юаней". Я спросила зачем, и она сказала: "Я видела кое-кого с пирсингом на губах и подумала, что он выглядит круто. Я тоже хотел такую сережку"», — рассказала о поступке дочери женщина. Обнаружив пропажу, женщина сразу обратилась в полицию. Правоохранители оперативно прибыли в комиссионный магазин, отследили по камерам покупателей и вернули драгоценности владелице.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик сообщил полиции, что его отец хранит дома наркотики. Он сделал это из-за наказания за невыполненную домашнюю работу.